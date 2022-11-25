"Какой-то маразм": Координатор "Другой России" Дмитриев о запрете любой пропаганды ЛГБТ

Координатор петербургского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Андрей Дмитриев высказался о законе, запрещающим пропаганду ЛГБТ среди взрослых. По мнению другоросса, инициатива негативно скажется на литературе.

- К закону отношусь двойственно. Я к секс-меньшинствам не отношусь, у нас это не приветствуется в партии, но запрет пропаганды детям объясним, а взрослым - это уже какой-то маразм. Соглашусь с писателем Александром Пелевиным, который также выражает недоумение и говорит, что половину произведений литературы XX века придется продавать упакованными, - сказал ЗАКС.Ру Дмитриев.

После подписания закона президентом, под запретом может оказаться и самая известная книга Эдуарда Лимонова "Это я - Эдичка".

- Да, там есть сцены, это надо воспринимать как литературу. Эдуард не раз говорил, что это определенный литературный герой. <…> Я не люблю ханжества. У нас очень много ханжества в публичной сфере присутствует, когда там постоянно пытаются что-то запретить. <...> Почему мы не можем читать Уильяма Берроуза? Там для меня многовато этих моментов, но с другой стороны, это офигенная литература. Какой там [депутат Александр] Хинштейн будет диктовать нам что читать, а что нет? - добавил Дмитриев.

Он считает, что сомнительный закон принимают не в самое подходящее время. Другоросс заявил, что во время проведения специальной военной операции на Украине депутаты могли бы озаботиться другими важными вопросами, нежели запретом пропаганды ЛГБТ.

Напомним, Государсвенная дума 24 ноября приняла в третьем, окончаительном чтении закон о запрете распространения материалов, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений. Закон предусматривает административную ответственность для нарушителей и штрафы для физлиц до 400 тысяч рублей. Для юридических и должностных лиц предусмотрены более строгие наказания.