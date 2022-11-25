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Новости 19:37

Путин не увидел необходимости в дальнейшем наборе в рамках частичной мобилизации

фото ЗакС политика Путин не увидел необходимости в дальнейшем наборе в рамках частичной мобилизации

Президент Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих заявил, что необходимость в дополнительной мобилизации граждан отсутствует, обратило внимание РИА "Новости".

Участница встречи Ирина Сумынина из Краснодара рассказала президенту, что двое ее сыновей из четырех, а также муж участвуют сейчас в спецоперации на Украине. "Сейчас младшему 17 [лет], и я с ужасом думаю, исполнится 18 лет и этот пойдет", — поделилась она опасениями.

Путин отреагировал на ее слова заявлением, что необходимости в донаборе военнослужащих нет. "Не надо, не надо, хватит нам", — произнес он, попутно предположив, что одному из сыновей следовало бы вернуться: "Они уже повоевали, дай Бог, конечно".

В ходе встречи Путин также заявил, что информации в интернете доверять не стоит. Он же сегодня издал указ о создании единой информационной платформы для актуализации сведений о воинском учете. 


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