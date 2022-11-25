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Новости 19:59

Мосгорсуд частично удовлетворил иск бывшего политзаключенного Котова об условиях содержания

фото ЗакС политика Мосгорсуд частично удовлетворил иск бывшего политзаключенного Котова об условиях содержания

Московский городской суд рассмотрел иск бывшего политзаключенного Константина Котова, передает 25 ноября "ОВД-Инфо"* со слов самого активиста. Он рассказал, что добился частичного удовлетворения своих требований.

Иск Котова касался плохих условий содержания. В частности, он жаловался на длительное время конвоирования, плохие условия во время этапа, "унизительное обращение" со стороны сотрудников колонии и на другие нарушения.

Ответчиками по иску Котов указал ГУ МВД по Москве, УФСИН по Москве и Владимирской области, а также исправительную колонию № 2. В итоге суд обязал ГУ МВД выплатить Котову 10 тысяч рублей и еще 50 тысяч рублей взыскал с ФСИН.

Котов был приговорен в 2019 году Тверским судом Москвы к четырем годам колонии по "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ). Позже Мосгорсуд снизил ему срок до полутора лет, на свободу активист вышел в декабре 2020 года.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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