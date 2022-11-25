Мосгорсуд частично удовлетворил иск бывшего политзаключенного Котова об условиях содержания

Московский городской суд рассмотрел иск бывшего политзаключенного Константина Котова, передает 25 ноября "ОВД-Инфо"* со слов самого активиста. Он рассказал, что добился частичного удовлетворения своих требований.

Иск Котова касался плохих условий содержания. В частности, он жаловался на длительное время конвоирования, плохие условия во время этапа, "унизительное обращение" со стороны сотрудников колонии и на другие нарушения.

Ответчиками по иску Котов указал ГУ МВД по Москве, УФСИН по Москве и Владимирской области, а также исправительную колонию № 2. В итоге суд обязал ГУ МВД выплатить Котову 10 тысяч рублей и еще 50 тысяч рублей взыскал с ФСИН.

Котов был приговорен в 2019 году Тверским судом Москвы к четырем годам колонии по "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ). Позже Мосгорсуд снизил ему срок до полутора лет, на свободу активист вышел в декабре 2020 года.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов