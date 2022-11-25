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Новости 20:31

Путин заявил, что от высокомерных чиновников следует избавляться

фото ЗакС политика Путин заявил, что от высокомерных чиновников следует избавляться

Президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих признал существование высокомерных чиновников, передало РИА "Новости". От таких госслужащих, по версии главы государства, надлежит избавляться.

"Все мы, и какие-то большие начальники, и чиновники пониже, и рядовые граждане, мы все один народ. Какую бы мы должность или позицию не занимали", — заявил в беседе Путин. При этом он уточнил, что среди госслужащих есть "разные люди", включая тех, кто "относятся к семьям наших военнослужащих так свысока или по-бюрократически небрежно и с холодком".

"Поэтому наша задача, конечно, избавиться и от таких людей, и от такой манеры общения с людьми", — резюмировал президент.

Также на встрече с матерями военнослужащих он заявил, что не видит нужды в дальнейшем наборе резервистов в рамках частичной мобилизации. Заодно Путин рекомендовал собеседницам не доверять информации из интернета, поскольку там, по его утверждению, "куча всяких фейков, обмана, лжи".


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