Причиной пожара на газопроводе в Ленобласти назвали "усталость металла"

По предварительным данным, причиной пожара на газопроводе во Всеволожском районе Ленобласти стала усталость металла, заявил на пресс-конференции в ТАСС 25 ноября глава регионального комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий Андреев.

"Проводятся следственные мероприятия, пока не будет закончено расследование, никто про конкретную причину говорить не может. Но пока, по предварительным данным, это все-таки техногенная авария — усталость металла", — объявил Андреев.

Чиновник уточнил, что в результате инцидента без газоснабжения остались более 61 тысячи абонентов. К настоящему времени оно восстановлено, подача газа ведется в штатном режиме, добавил он.

Пожар на газопроводе "Белоусово — Ленинград" вспыхнул в субботу, 19 ноября. В качестве причины в МЧС называли "разгерметизацию объекта с последующим возгоранием". Накануне управление СК по Ленобласти сообщило о возбуждении уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ) в связи с произошедшим.

Фото: скриншот видеозаписи в Telegram-канале Александра Дрозденко