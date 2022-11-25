Петербуржец устроил разгром в "Буквоеде" из-за "Лета в пионерском галстуке"

Свободная продажа книг "Лето в пионерском галстуке" и "Библия секса" вызвала столь резкое неприятие активиста Анатолия Артюха, что он устроил погром в магазине "Буквоед" на Невском проспекте из-за отказа их убрать, известило 25 ноября 78.ru.

Как сообщил портал со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Артбх потребовал от сотрудников магазина убрать книги, объяснив это якобы имеющейся в текстах пропагандой ЛГБТ. Услышав отказ, он раскидал книги и принялся записывать происходящее на видео. Позже его задержала полиция, добавило 78.ru.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Депутат Александр Хинштейн отметил, что под действие инициативы попадают в том числе материалы, опубликованные в медиа до вступления закона в силу.

Фото: pixabay