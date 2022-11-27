Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала группу "Совет матерей и жен военнослужащих"

Администрация социальной сети "ВКонтакте" заблокировала сообщество организации "Совет матерей и жен военнослужащих", представительницы которого добивались разговора с президентом Владимиром Путиным.

Эта организация была основана последовательницами Светланы Лады-Русь. Она находится в федеральном и международном розыске по подозрению в мошенничестве.

"Совет матерей и жен военнослужащих" добивался встреч в чиновниками и армейскими командирами. Они пытались донести до них проблемы, возникавшие в ходе частичной мобилизации и призыва на срочную службу.

В середине месяца участницы организации приезжали в Петербург и два дня требовали приема у представителей штаба Западного военного округа.

На днях Путин встретился с родственницами военнослужащих, среди которых обращали на себя внимание чиновницы и члены "Единой России".