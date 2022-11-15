"Совет жен и матерей" добился встречи с представителем штаба ЗВО

Близкие солдат-срочников и мобилизованных, объединившиеся в организацию "Совет жен и матерей" во вторник, 15 ноября, попали на личный прием в штаб Западного военного округа. Около 20 родственниц военнослужащих приехали в Петербург накануне и два дня собирались у здания штаба ЗВО и военной прокуратуры.

"Я считаю, что это очень хорошо, что мы сделали. Когда был прием, начальник отдела по работе с обращениями Мельников Вячеслав, когда увидел большую кипу обращений от матерей и жен, очень долго вздыхал громко и в итоге сказал: "Ну и задали вы нам работу". Я ему, конечно, ответила, что Владимир Владимирович Путин задал ему эту работу, а не мы", - сказала представительница "Совета жен и матерей" Ольга Цуканова.

Жительница Томска Виктория Санникова, накануне вставшая в пикет на Дворцовой площади, добавила, что непосредственно от общения с представителями руководства ЗВО толку будет немного. Однако она надеется, что об активности жен и матерей будет "отрапортовано и передано наверх", "тому, кто решает".

Напомним, жены и матери военнослужащих привезли в Петербург жалобы на нарушения во время частичной мобилизации, а также обращения от близких солдат, призванных на срочную службу. В частности, они просили убрать необученных срочников от западной границы Белгородской области.