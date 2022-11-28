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Новости 15:41

Член СПЧ заявил о перспективах изменения системы воинского призыва в связи с указом об актуализации данных

фото ЗакС политика Член СПЧ заявил о перспективах изменения системы воинского призыва в связи с указом об актуализации данных

Система воинского призыва в России должна полностью измениться после создания единой платформы с актуальными данными о воинском учете, заявил член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Указ о создании соответствующего ресурса отдал на прошлой неделе президент Владимир Путин.

Как заявил Кабанов, реализация указа президента "должна полностью изменить систему воинского призыва в России". Он также выразил мнение, что "частичная мобилизация продемонстрировала полную деградацию и разложение системы военкоматов и воинского учета", приводит его слова официальный Telegram-канал СПЧ 28 ноября.

Кабанов уточнил, что при создании ресурса необходимо учесть ранее совершавшиеся ошибки в аналогичных проектах. "Важно, чтобы решение государственной задачи не превратилось лишь в основу для многомиллиардного заработка ограниченной группы бизнесменов и чиновников", — заявил он и высказался за проведение постоянного межведомственного мониторинга с момента разработки проекта. Также он указал на необходимость особого внимания к проблеме защиты ресурса от утечек.

Сегодня же правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий отправку электронных копий писем в связи с действием санкций против России.


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