Яшин* сообщил о переводе в другой СИЗО

Политик Илья Яшин*, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), рассказал о своем переводе из одного московского СИЗО в другое.

"У меня продолжается экскурсия по московским тюрьмам. Вроде ничего не предвещало, но в субботу мне дали два часа на сборы — и прости-прощай, Бутырка. Теперь меня содержат в СИЗО "Медведь", самом большом централе на территории Европы", — написал Яшин* в своем Telegram-канале 28 ноября.

По словам оппозиционера, сейчас он находится на карантине.

Также Яшин* анонсировал назначенное на вторник, 29 ноября, судебное заседание по делу против себя. "Прокурор должен будет озвучить выдвинутое мне обвинение и попытается объяснить, почему моё место за решёткой", — сообщил оппозиционер и добавил, что во время заседания, возможно, будет допрошен подполковник Центра "Э" Иван Кучеров, которого он назвал главным свидетелем обвинения против себя.

В ноябре уголовное дело против Яшина* поступило для рассмотрения в суд. На прошлой неделе ему продлили срок ареста до 10 мая 2023 года.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента