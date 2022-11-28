Автора "Протестного МГУ" перевели из московского СИЗО в неизвестном направлении

Автор Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов перестал числиться в московском СИЗО "Водник", сообщили его соратники 28 ноября. Против активиста возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию (п. б, д, ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как рассказали единомышленники Иванова в посвященном ему Telegram-канале "Тюремный МГУ", о переводе его из изолятора стало известно благодаря сервису "ФСИН-письмо". "Сегодня до Димы не дошло ни одно письмо. Где он находится сейчас — неизвестно", — написали они.

Дело против Иванова было возбуждено из-за публикаций в "Протестном МГУ" о спецоперации на Украине. В начале июня Пресненский райсуд Москвы определил его под стражу на два месяца, позже назначенная мера продлевалась. В середине августа суд пролонгировал содержание арестованного в СИЗО до 3 февраля.