Минкульт устроил конкурс пьес о героизме российских военных

Министерство культуры инициировало проведение конкурса пьес о героизме российских военнослужащих "Новое время. Новые герои", известило 29 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В роли оператора конкурса выступает Союз театральных деятелей России.

Главной целью проекта в министерстве назвали "создание, выявление и продвижение новых пьес", посвященных современным событиям. В приоритетном порядке будут рассматриваться драматургические произведения, посвященные "историческим событиям сегодняшнего дня", а также прославляющие действия российских военных в ходе спецоперации на Украине.

"Пьесы, заявленные для участия в конкурсе, должны отражать время, которое показало настоящих героев, бесстрашных и мужественных защитников России", — говорится в сообщении Минкульта.

К участию в конкурсе допускаются как готовые произведения, так и инсценировки и творческие заявки на написание пьес. Организаторы ставят условием для авторов отсутствие публикации или постановок их пьес на сцене, а также участие в других творческих состязаниях.

Ранее Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения российскому сериалу "Монастырь", сославшись на то, что тот якобы оскорбляет чувства верующих. Представитель РПЦ признаков оскорбления не обнаружил, но пожаловался на "сцены ЛГБТ-отношений" в сюжете.