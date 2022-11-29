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Комитет Совфеда рекомендовал к принятию законы об иноагентах и ЛГБТ-пропаганде

фото ЗакС политика Комитет Совфеда рекомендовал к принятию законы об иноагентах и ЛГБТ-пропаганде

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал 29 ноября ряд законодательных инициатив и рекомендовал их к принятию на заседании палаты в среду. В частности, речь идет о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, рассказало РИА "Новости".

Первая инициатива предусматривает среди прочего ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но также среди взрослых россиян. Также закон устанавливает штрафы "пропаганду педофилии", а также смены пола. Закон был принят Госдумой в третьем чтении 24 ноября.

Также комитет Совфеда одобрил поправки в законодательство, корреспондирующие с базовым законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", добавило информагентство. Суть их сводится к запрету иноагентам работать в органах правопорядка, преподавать несовершеннолетним, устраивать публичные мероприятия и другим ограничениям. Принятие инициативы Госдумой также состоялось на прошлой неделе, 24 ноября.


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