Госдума лишила иноагентов права устраивать публичные мероприятия и работать в силовых структурах

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство об иностранных агентах в связи с предстоящим вступлением в силу базового закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", сообщила 24 ноября пресс-служба нижней палаты парламента. Закон вступит в силу начиная с 1 декабря.

Среди прочего, поправки предусматривают установление запрета иностранным агентам на работу в силовых структурах и на государственной и муниципальной службе. Также поправки запрещают им заниматься просветительской и преподавательской деятельностью в отношении несовершеннолетних и выступать организаторами публичных акций, а заодно препятствуют получению иноагентами статуса члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.

"Из системы страхования вкладов исключаются малые предприятия, внесенные в реестр иностранных агентов, — уточнила пресс-служба Госдумы. — Иноагенты не могут быть участниками госзакупок".

Кроме того, поправки позволяют Минюсту получать сведения о вкладах и банковских операциях юридических и физических лиц при возникновении подозрений о нарушении законодательства об иноагентах, а также дают министерство право получать от налоговой службы данные о банковских счетах иностранных агентов.

В понедельник поправки получили поддержку комитета Госдумы по безопасности. Сам закон о контроле за деятельностью иноагентов был подписан президентом Владимиром Путиным в середине июля.

На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новых правилах размещения информации об иноагентском статусе при публикации контента.