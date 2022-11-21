Комитет Госдумы поддержал запрет на работу иноагентов в силовых структурах

Комитет Госдумы по безопасности одобрил ряд поправок, регламентирующих деятельность иностранных агентов, сообщил 21 ноября "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета Василия Пискарева.

"Поправки вносятся в законодательные акты о банках и банковской деятельности, о прохождении службы в правоохранительных органах и органах безопасности, о государственной тайне, о выборах и многие другие", — цитирует заявление депутата информагентство.

Пискарев уточнил, что после вступления в закона в силу силовики не смогут продолжать свою службу, если их признают иностранными агентами. Равным образом иноагенты не смогут выступать организаторами публичных мероприятий, быть членами комиссий с правом решающего голоса и заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних.

Сам законопроект вводит корреспондирующие поправки к действующим нормам для приведения их в соответствие со вступающим с 1 декабря в силу законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Сам закон был принят Госдумой еще в июне, а в середине июля его подписал президент Владимир Путин.

Ранее правительство установило список сведений об иноагентах, подлежащих публикации на сайте Минюста. Позже ФСБ расширила перечень не относящихся к гостайне данных, распространение которых может послужить причиной признания иностранным агентом.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева