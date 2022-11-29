В Ленобласти определились с тарифами на электроэнергию

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) принял решение о величине тарифов на электроэнергию в 2023 году, рассказали в региональной администрации.

Стоимость электроэнергии для жителей области вырастет на 9 %, для малого бизнеса с одноставочным тарифом — на 10,51 %. Что касается промышленных предприятий на среднем и высоком напряжении, то их расходы на электроэнергию увеличатся на 15 %.

Кроме того, комитет определился с тарифами на передачу энергии для работающих в регионе электросетевых компаний. Необходимая валовая выручка на содержание в 2023 году составит для компании "Россети Ленэнерго" 26,55 миллиарда рублей, для ЛОЭСК — 4,85 миллиарда рублей.

Очередное повышение тарифов в России перенесли с 1 июля следующего года на приближающееся 1 декабря. В Минэкономразвития объяснили это "необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения". В Петербурге плата за коммунальные услуги подорожает в целом на 8,5 %.

Фото: unsplash