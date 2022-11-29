В Муринском парке может появиться "открытый музей"

В Петербурге 29 ноября подвели итоги архитектурно-градостроительного конкурса "Ресурс периферии", в котором выбирали будущий проект "военно-патриотического" благоустройства части Муринского парка. Участники конкурса должны были подготовить концепции развития для участка в Калининском районе площадью 4,3 гектара.

Победила команда, в которой были студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, Художественно-технического института, Лесотехнического университета и Государственного университета. Их проект "Муринский рубеж. Лента памяти" станет, по словам организаторов, "основой разработки проекта благоустройства территории" и будет реализован в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Команда предложила оформить участок как "открытый музей", общественный центр и рекреационное пространство.

"Открытый музей" - уникальное звено памятных мест города, связанных с Великой Отечественной войной, интерактивный мультимедийный музей истории и современной жизни района. <...> Тематическое ядро территории - военно-патриотическая (мемориальная) зона "Муринский рубеж" на основе существующего места расположения оборонительных укреплений-надолбов и к западу – вдоль линии подпорной стены", - говорится в презентации проекта.

Команда, предложившая лучший проект, получит 450 тысяч рублей. Участники, занявшие второе и третье место, - по 250 и 100 тысяч рублей соответственно.

- Очень много удачных решений. Их больше, чем у остальных проектов. Есть недостатки, которые мы вам скажем потом отдельно. Есть то, над чем можно поработать и что занять в других проектах, сказав спасибо их автором. Поздравляю вас с тем, что ваш проект оказался функциональным. Он понятен, он выполняет основную задачу, которую мы вам поставили. Он объединяет природу, историческую память и человека, который этим наслаждается, - поздравила победителей член жюри конкурса проектов, депутат Государственной думы Елена Драпеко.

Конкурс проводился комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с комитетом по благоустройству, Центром компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды в Санкт-Петербурге, а также администрацией Калининского района.

- Мне кажется, у этой темы есть большой шанс на реализацию, потому что третья очередь Муринского парка еще не завершена. Там сделана часть, сделано спортивное ядро для биатлона, будет делаться то, что к югу от Муринского парка. Будут деньги. Я думаю, что удастся подверстать эту тему тоже туда. Думаю, очень своевременно, парк в процессе благоустройства. Есть значительные неблагоустроенные пространства как раз через ручей, - рассказал член жюри, депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов.

















кадры из презентации проекта-победителя

Проведение конкурса обошлось городскому бюджету в 622 тысячи рублей. Комитет по градостроительству и архитектуре заключил контракт с ООО"Космос-лимитед" в конце октября.

Константин Леньков