Муниципал пришел на заседание совета с черной повязкой в знак скорби по погибшим во время СВО

Депутат МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик пришел на заседание муниципального совета 29 ноября в траурной повязке. Так муниципал решил заявить о своей пацифистской позиции в связи со специальной военной операцией.

Веремейчик объяснил коллегам, что надел повязку в знак скорби по погибшим во время боевых действий. Он также выразил надежду на скорейшее начало мирных переговоров между Украиной и Россией.

- Я сделаю вам замечание, поскольку вы перебили. У нас будет разное, и, если депутаты сочтут, так сказать, правильным вас послушать, то вы выскажитесь. Надеюсь, вы уже все сказали и повторно не будете заходить с этой темой, - прокомментировал происходящее глава МО Юрий Епифанцев.

Ранее Веремейчик уже выступал с пацифистскими заявлениями. В день начала спецоперации он предложил депутатам обсудить события на Украине. Позже он опубликовал в своих социальных сетях короткий ролик, в котором призывал к миру, за что получил штраф 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП).

Константин Леньков