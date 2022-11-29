Адвокат намерен добиваться перевода мобилизованного пацифиста Березина в другую часть

Представитель мобилизованного Кирилла Березина будет требовать перевода своего доверителя в другую военную часть, чтобы не отправлять его в зону специальной военной операции, рассказал ЗАКС.Ру адвокат Березина Никифор Иванов. Вечером 29 ноября призванного пацифиста увезли в Каменку, куда юрист собирается отправиться утром.

- В данный момент решается вопрос о переводе Кирилла в другую воинскую часть. Достигнута принципиальная договоренность с одной из воинских частей. Будем проводить работу ,чтобы его туда перевести, - рассказал Иванов.

По словам адвоката Иванова, в другой военной части осведомлены о пацифистских убеждения Березина. Там у него будет возможность проходить военную службу в формате "альтернативной службы".

- Он точно будет бесполезен на поле боя, но он готов быть полезен в тылу. Важно понимать, что Кирилл не отказывается служить. Много должностей, на которые солдаты не согласны. Убирать горшки в военном госпитале никто не хочет. Кирилл готов этим заниматься, - сказал адвокат.

Городской суд Петербурга 29 ноября отказал Березину в обжаловании его призыва в рамках частичной мобилизации. Заседание проходило в закрытом режиме из-за "сведений, которые составляют служебную тайну в области обороны". После заседания, по словам Иванова, у Березина началась паническая атака и ему потребовалась помощь врачей. Сейчас его самочувствие в норме. На данный момент Березин еще не обсудил с адвокатом, будут ли они обжаловать решение суда.

Напомним, Березин уехал из части под Белгородом на такси из-за конфликтов с командованием. Добравшись до Петербурга, мобилизованный написал явку с повинной. Подробнее о истории Березина - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото: MR7