ЗакС отказался смягчать законопроект об уличных артистах

Проект закона губернатора Петербурга Александра Беглова, обязывающий артистов уведомлять чиновников о намерении устроить уличное выступление, прошел второе чтение. Заксобрание на заседании 30 ноября рассмотрело ряд поправок к документу.

Фракции "Справедливая Россия - За правду" и "Яблоко" предлагали не вводить практику согласования уличных выступлений, а ввести для артистов заявительный порядок. Согласно их предложениям, музыкант может выступить в свободном месте, не добиваясь разрешения чиновников. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский отметил, что подобный порядок действует в Москве. Лидер фракции СРЗП Марина Шишкина выступила также за то, чтобы без согласований и уведомлений могли выступать артисты, которые играют без звукоусиления.

Представитель губернатора и бывший глава комитета по культуре Константин Сухенко заявил, что городские власти на такой шаг готовы не пойти. Свою позицию он объяснил в том числе вопросами безопасности.

- У нас могут идти ремонты в каких-то местах, - заметил Сухенко.

По его словам, к этому вопросу можно будет вернуться в будущем. Вишневский скептически отнесся к этому обещанию.

Поправки СРЗП и "Яблоко" поддержали только 15 и 16 депутатов соответственно.

Некоторые предложения депутатов нашли поддержку в парламенте. В частности, от "Яблока" - о возможности подавать заявки на уличные концерты с 16 лет, а не 18, как планировалось изначально. Парламент проголосовал также за поправку "Справедливой России - За правду" об исключении ряда инструментов из списка ударных, требующих особо согласования. К таким инструментам, в частности, отнесли перкуссии и ксилофон.

Было поддержано предложение единоросса Дениса Четырбока прописать в законопроекте, что с артистов не будет взиматься плата за согласование выступлений. Также прошла его поправка, уточняющая, что отказать в согласовании уличного выступления могут в случае неоднократного нарушения установленных правил.

Еще одной поправкой Четырбока и его однопартийки Натальи Астаховой решили обязать Смольный определить конкретные критерии для определения мест, в которых можно будет выступать музыкантам.

Выступать будет разрешено в специально отведенных местах, которые определит Смольный. Их разделят на два типа: где можно играть на барабанах и включать звукоусиливающую аппаратуру и где нельзя. В комитете по культуре обещали, что заявиться артистам можно будет через мобильное приложение или МФЦ.

За основу документ приняли 5 декабря. После этого несколько известных петербургских музыкантов записали видеообращения с критикой законопроекта.