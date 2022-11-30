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Новости 14:17

В Петербурге восстановили колокольню Новодевичьего монастыря

фото ЗакС политика В Петербурге восстановили колокольню Новодевичьего монастыря

Работы по воссозданию колокольни Новодевичьего монастыря в Петербурге подошли к концу, пишет "Фонтанка". Итоговые сроки совпали с анонсом, который год назад давала компания-проектировщик работ "Кант".

"Надеемся, что эта колокольня, которая выглядит фактически, как свеча на Московском проспекте, это приношение града Петербурга не только земному, но и небесному Отечеству", - прокомментировала событие настоятельница монастыря София.

В 1933 году колокольню с позолоченным куполом взорвали большевики. К тому моменту она успела простоять на своем месте менее сорока лет. На уровне городских властей решение о воссоздании утраченного памятника утвердили шесть лет назад. При этом в течение пяти из них работы все никак не могли начаться.

В течение ближайших трех лет на территории обители хотят также отреставрировать Казанский храм.


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