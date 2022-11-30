Через реку Оккервиль открыли новый мост

В Кудрово началось движение по новому мосту через реку Оккервиль, о чем в своем Telegram-канале сообщил глава Всеволожского района Андрей Низовский. Чиновник считает, что население областного города должно быть довольно случившимся.

Четырехполосный мост приспособлен для велосипедистов и имеет ширину 14 метров. Его назначением было связать южную и северную часть Кудрово, а именно Европейский проспект с проспектом Строителей.

"По проспекту Строителей от Пражской до Ленинградской улицы теперь можно и с ветерком (но в меру)", - написал Низовский.

Работы стартовали более двух лет назад. Первоначально предполагалось, что переправу откроют прошлой весной.

фото: Андрей Низовский / Telegram (скриншот видео)