Великобритания ввела санкции против Памфиловой, Мантурова и Гостева

Власти Великобритании решили обновить "антироссийский" санкционный список и внести в него главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову, вице-премьера РФ Дениса Мантурова, а также нынешнего директора ФСИН Аркадия Гостева, сообщается на сайте британского правительства, чьё сообщение приводит РИА Новости.

Помимо прочего, в "чёрном" списке оказались главы российских регионов: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Калмыкии Бату Хасиков и другие.

Ранее, напомним, российское правительство утвердило перечень из 74 зарубежных компаний, в отношении которых РФ вводит санкции в области военно-технического сотрудничества.

Добавим также, что одной из последних под британские и американские экономические ограничения попала спортсменка Алина Кабаеба.