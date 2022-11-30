Антимонопольщики займутся новой жалобой на нарушение конкуренции в Пулково

Федеральной антимонопольной службе поступила жалоба на компанию "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково, передает "Интерфакс". Ее автором стал оператор обслуживания рейсов "Юти-Ди-Джи-Домодедово", считающий, что на территории аэропорта нарушается законодательство о конкуренции. Оператор недоволен тем, что с ним не хотят продлевать договор, истекающий 1 декабря. При этом в документе изначально содержалась возможность продления.

"ВВСС отказало в пролонгации и ультимативно обозначило условием для продолжения сотрудничества заключение нового соглашения, по которому полностью изменен порядок расчета платы за услуги", - рассказали в компании, сочтя позицию контрагента недопустимой с точки зрения антимонопольного законодательства.

Аналогичную жалобу отправили в Смольный, Северо-Западную прокуратуру и городскую транспортную прокуратуру.

Отметим, что в нынешнем году антимонопольщики уже обращали внимание на главный петербургский аэропорт. В сентябре "Воздушным воротам" вынесли предупреждение после схожей жалобы авиакомпании "Победа". В начале ноября служба инициировала отмену госрегулирования тарифов для топливной заправки в Пулково, за введение которого сама же выступала еще в прошлом году.