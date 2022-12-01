Володин анонсировал рассмотрение проекта о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин воспользовался 1 декабря своим Telegram-каналом, чтобы напомнить о планах рассмотрения законопроекта о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей из России. К посту он прикрепил опрос об отношении подписчиков к подобной новации.

"На следующей неделе планируем рассмотреть вопрос о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей", — написал Володин. Он выразил мнение, что "это решение защитит малышей, предотвратит продажу детей за рубеж".

На момент выхода заметки на вопрос о поддержке подобной меры проголосовали свыше 77 тысяч пользователей Telegram. Из них 86% выступили в поддержку запрета, против него выступили 7% и еще столько же указали, что им "все равно".

Ранее Володин уже высказывался о недопустимости суррогатного материнства для иностранцев. В конце мая нижняя палата приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Он устанавливает, что суррогатной матерью может быть только гражданка России, запрет не будет распространяться на браки, заключенные россиянами с иностранцами или лицами без гражданства.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина