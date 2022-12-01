Выдворенные из Эстонии за поддержку России граждане побудили Дрозденко обратиться к Путину

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко намерен обратиться к членам правительства РФ, а также в аппарат администрации президента с новой инициативой. Она касается предоставления сертификатов на жильё для россиян, которых выдворили из других стран из-за поддержки родины, сообщает Telegram-канал "Админка Ленобласти".

Идея пришла в голову Дрозденко во время личного приёма граждан, который прошёл в региональном отделении партии "Единая Россия".

Там к главе региона обратились за помощью двое граждан РФ, ранее проживавших в Эстонии. Указывается, что из данной страны Евросоюза мужчин выдворили "за сохранение памяти павших советских воинов и поддержку акции Бессмертный полк".

Следует также напомнить, что в сентябре страны Балтии и Польша закрыли въезд для россиян, имеющих шенгенские визы. В конце августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала российских туристов лицами, представляющими угрозу национальной безопасности страны.