ЕСПЧ присудил компенсации шестерым россиянам, задержанным на митингах 2010-х годов

Европейский суд по правам человека вынес решения в пользу шестерых российских активистов и демонстрантов, задержанных на протестных акциях начала прошлого десятилетия. На документы обратило внимание издание "Медиазона"*.

Четверым гражданам Страсбургский суд обязал РФ выплатить компенсации в размере 3 тысяч евро, а оставшимся двоим истцам досталось по 3,9 тысяч евро. В числе выигравших суд оказался издатель "Медиазоны"* Петр Верзилов**.

Некоторые из истцов были задержаны после митингов, участники которых требовали отмены результатов выборов в Государственную думу VI созыва. Демонстрации в мае 2012 года привели к возбуждению так называемого "болотного дела".

Напомним, что в России нынешним летом приняли закон о неисполнении всех решений ЕСПЧ, вынесенных начиная с 15 марта. В этом же году Россия вышла из Совета Европы.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр иноагентов

**Минюст внес Петра Верзилова в реестр иноагентов