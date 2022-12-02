"Гражданское общество" из Красногвардейского района высказалось о КРТ

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.РуВ Красногвардейском районе прошла встреча членов Общественного штаба по вопросам КРТ с местными жителями. Общаться с народом пришли депутаты: единоросс Антон Соловьев и Дмитрий Дмитриев от КПРФ, а также активисты Манефа Королева, Евгений Ступин и Екатерина Машкова из ОНФ. Говорили про отмену закона и рождение гражданского общества Петербурга.

Шестая по счету встреча членов общественного штаба по реновации с петербуржцами прошла в Красногвардейском районе 1 декабря. В этот раз собрание началось с показа ролика эксперта по недвижимости Георгия Потанина, который собирал критические мнения местных жителей о КРТ. Как и на собрании во Фрунзенском районе на прошлой неделе, мест на всех не хватило. Некоторым пришлось наблюдать за происходящим стоя. На этом проблемы не закончились. На протяжении всей встречи с задних рядов жаловались на плохую слышимость.

Вести собрание снова вызвалась руководитель регионального исполкома ОНФ Екатерина Машкова. Как и на предыдущих мероприятиях, жители возмутились таким самоназначением и потребовали выбрать ведущей члена штаба Татьяну Атанасову. Машкова возражала и пыталась объяснить, что Атанасовой этого делать нельзя, потому что она не состоит в рабочей группе по работе с обращениями граждан. Другой участник штаба, Ярослав Костров, упрекнул Машкову в том, что она выдумывает правила на ходу.

Основным спикером встречи стал депутат Заксобрания от КПРФ Дмитрий Дмитриев, который голосовал против принятия закона о КРТ. Несмотря на это, жители все равно были настроены негативно. Дмитриев призвал собравшихся к конструктивной беседе, но все последующие возгласы из зала содержали в основном требования полной отмены закона о КРТ. Машкова тоже пыталась добиться новых конкретных предложений.

- В самом начале вы подписывали документ, согласие того, что вы хотите отменить закон. Есть ли еще какие-то предложения? - спросила Машкова.

- Нет, - ответил зал.

- Тогда мы можем считать, что эта встреча закончена?

- Да!

Однако расходиться никто не стал. Следующие два часа желающие выходили к микрофону и жаловались на аморальный и бесчеловечный, по их мнению, закон. Кроме требований отменить программу КРТ целиком, собравшиеся повторяли предложения предыдущих встреч: переселять людей в границах муниципалитета или района, гарантировать выплату достойных компенсаций, а также включать дома в программу только при полном согласии всех жильцов. Вспоминали опыт реновации в Москве, а также за рубежом. Например, в Турции. Некоторые жители Красногвардейского района рассказали, что у них по документам внезапно изменилась серия постройки домов, после чего постройки стали уязвимыми для включения в программу комплексного развития территорий.

Одна из пришедших обратила внимание депутатов на то, что в городе есть другие дома, которые больше нуждаются в расселении, чем "хрущевки". В подтверждение своих слов она вспомнила недавние слова президента Владимира Путина о трущобах.

– Владимир Владимирович Путин, который называет вещи своими именами, говорит: "выселять людей из трущоб". Так вот, чтобы потом не произошло подмены "хрущевок" и "трущоб". Упаси бог, чтобы не произошла подмена понятий. У нас в городе много трущоб. Ребята, занимайтесь трущобами, и ни в коем разе не пересекайте эти два понятия, - заявила жительница Красногвардейского района.

Член общественного штаба Манефа Королева также выступила за полную отмену закона о реновации, проведение публичных слушаний и разработке нового документа с учетом мнения горожан. Еще она высказалась об изменениях федерального законодательства. По ее мнению, приостановка некоторых положений закона до 2024 года не сможет существенно изменить ситуацию.

– Почему нужно отменять частично замороженный на сегодня закон? Потому что, когда к твоей голове приставлен револьвер, который выстрелит через год, невозможно вести на равных разговор между властями и жителями. Невозможно вести переговоры о будущем нашего города, - заявила Королева.

Депутат Дмитриев неоднократно высказывался в поддержку критиков реновации, восхищаясь их настойчивым желанием защитить свое жилье.

- Знаете, этот переполненный зал снова и снова наводит меня на одну мысль, в которой я укореняюсь каждый раз, когда смотрю в глаза людей, когда мы говорим об этом законе. Гражданское общество в Санкт-Петербурге состоялось. Благодаря вам фактически действие этого закона сейчас приостановлено, - сказал Дмитриев.

Его коллега Соловьев, который уже второй раз опаздывает на собрание почти на час, на вопросы разъяренных противников КРТ отвечал лишь про необходимость привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Он выступает за поправки.

- Ваши опасения, которые высказаны вами, абсолютно верны. Я считаю, что их все необходимо указать в поправках, для чего и принят общественный совет, - сказал Соловьев.

В конце встречи подсчитали, сколько человек подписалось за отмену КРТ. Всего за вечер удалось собрать 347 подписей. В пресс-службе Заксобрания отчитались, что на встречу пришли порядка 300 человек. Спикер парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале написал, что в зале собралось "более 200 горожан".











Константин Леньков