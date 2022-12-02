Профессор Соловей* проиграл суд Минюсту

Суд в Москве не удовлетворил жалобу политолога Валерия Соловья* на наделение его статусом иностранного агента, сочтя решение Минюста законным. Об этом пишет ТАСС.

"Суд отклонил исковые требования Соловья В. Д.* к Минюсту РФ в полном объеме", - сообщили агентству.

В реестре Минюста доктор исторических наук оказался в сентябре. На его YouTube-канале в соответствии с новейшими требованиями законодательства накануне поменялась "иноагентская" заставка: она стала подробнее, и появился значок "18+".

Ранее 2 декабря суд отклонил аналогичную жалобу политика Ильи Яшина**.

*Минюст внес Валерия Соловья в реестр иноагентов

**Минюст внес Илью Яшина в реестр иноагентов