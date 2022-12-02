Сенатор предложил изымать здания посольств недружественных стран

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин выступил 2 декабря с предложением ввести в законодательство норму о возможности изъятия зданий посольств у недружественных стран, передает РИА "Новости". По мысли сенатора, это стало бы адекватной ответной мерой на подобные шаги против России.

В качестве примера Карасин привел США, арестовавшие ранее российские резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде, а также консульств в Сан-Франциско и Сиэтле и торговых представительств в стране. "Против нашей страны применяется изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности", — пожаловался сенатор и назвал "практически рейдерским захватом" арест зданий.

"Мы вправе реагировать адекватно. На наш взгляд, это потребует введения аналогичной нормы в российском законодательстве в качестве ответной зеркальной меры", — заявил Карасин.

Сегодня же в Совфеде предлагали лишать машин нелегальных перевозчиков и усилить контроль за табачной продукцией.