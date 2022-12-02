Депутат от ЛДПР предложил вместо полной блокировки "Википедии" ограничивать доступ к отдельным статьям

Зампред комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) в беседе с РИА "Новости" выразил мнение, что не следует сразу блокировать "Википедию". Вместо этого, по мысли парламентария, нужно сосредоточиться на блокировке отдельных ее статей, компрометирующих политических деятелей и Россию и искажающих исторические факты.

"Если это технически возможно, то, я думаю, это было бы полезно", — произнес замглавы комитета по информполитике.

Также Свинцов пожаловался на действия модераторов интернет-энциклопедии, которые якобы "отказываются исправлять искаженную информацию", в чем депутат видит нанесение ущерба России. В то же время он высказался против полной блокировки ресурса. "Блокировка всего ресурса, я считаю, это скорее отрицательно, чем положительно", — заявил он.

В конце июля Роскомнадзор потребовал от поисковых сервисов маркировать "Википедию" как нарушителя российского законодательства, причиной чему послужили отказы энциклопедии удалять различные статьи. В конце августа коллега Свинцова по Госдуме, депутат от "Единой России" Андрей Альшевских заявил, что добился от Центра "Э" московского главка проверки для установления личностей администраторов российской "Википедии".

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