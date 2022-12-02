Объем вложений в землю под недвижимость в Петербурге и области сократился в полтора раза за год

Общий объем инвестиций в землю под строительство жилья в Петербурге и области упал за год на 40 %, сообщил 2 декабря "Коммерсантъ" со ссылкой на данные консалтинговой компании Nikoliers. Если в 2021 году девелоперы вложили в покупку участков 1,5 миллиарда долларов, то за 11 месяцев 2022 года объем вложений составил 913 миллионов долларов.

При этом площадь купленных с января по ноябрь земель составила более полутора тысяч гектаров, что на 71 % превышает показатели прошлого года. Тогда девелоперы суммарно приобрели 900 гектаров.

Эксперты объясняют снижение объема инвестиций тем, что девелоперы переключили свое внимание на земли за чертой Петербурга, где стоимость участков ниже городской. Как отмечается, 90 % приобретенных в 2022 году участков располагаются за пределами КАДа.

Ранее появилась информация о том, что по итогам года доля Петербурга в общем по России объеме инвестиций в недвижимость может сократиться с 29 % до 20 % при одновременном росте доли Москвы с 67 % до 75 %. В целом же за первые девять месяцев объем инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга уменьшился на 28 % год к году.

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