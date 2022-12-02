Хинштейн призвал главу ВЦИОМа к ответу из-за поста о запрете ЛГБТ-пропаганды

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия") выразил неудовольствие по прочтении поста в Telegram-канале ВЦИОМа, посвященного недавно принятому закону о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Парламентарий счел текст направленным в поддержку ЛГБТ и пожелал узнать позицию главы социологической службы Валерия Федорова относительно написанного.

Сам пост вышел 30 ноября, это подводка к опубликованной на сайте ВЦИОМа рецензии Федорова на книгу "Креативный класс: люди, которые меняют будущее" экономиста Ричарда Флориды. Стоит отметить, что в рецензии Федорова тема ЛГБТ не поднимается.

Между тем в посте неизвестный автор называет принятую Госдумой норму "законом о поощрении эмиграции творческих людей" и иронически рассуждает о том, что теперь россияне "точно защищены от гомосексуализма". "Теперь все "неправильные" в сексуальном отношении люди будут заниматься этим делом втихаря, как всегда (до последних 30 лет) и было. А если не захотят скрываться — то просто уедут от нас туда, где скрываться не надо", — приходит к выводу работник ВЦИОМа.

Кроме того, автор с сарказмом говорит о том, что от "креативного класса" "одно беспокойство", поскольку его представители не умеют ходить строем. Позже, переходя на серьезный лад, он утверждает, что для развития страны "главной экономической силой высшего уровня давно уже является творчество", которое представляет собой "удел креативного класса". Последний же, по мнению копирайтера, "бежит толпами" из России, "а мы его еще и такими пинками, как этот закон, подгоняем".

Подобная постановка вопроса уязвила Хинштейна. "Я не знаю, что творится в голове и других частях тела функционеров ВЦИОМ, если они распространяют подобную чушь", — написал он вечером 2 декабря в своем Telegram-канале, предположив, что ЛГБТ-тематика "слишком близка, а потому особо болезненна" для социологов.

"Все опросы населения показывают, что абсолютное большинство россиян поддерживают наши инициативы", — объявил депутат. В завершение он выразил надежду, что "гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров — сумеет объяснить свою позицию".

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды был принят Госдумой в третьем чтении 24 ноября. Документ предполагает штрафы за пропаганду нетрадиционной ориентации, а также педофилии и смены пола. В последний день осени закон получил одобрение Совета Федерации.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна