Бастрыкин отреагировал на сообщения о готовящемся сносе Кожевенного завода в Петербурге

Распространенная петербургскими градозащитниками информация о возможном готовящемся сносе корпусов Кожевенного завода на Васильевском острове дошла до сведения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Информационный центр СК".

Глава ведомства запросил у и.о. главы регионального управления СК Марины Парастаевой проверку появившейся информации о возможном сносе исторических корпусов и подробный доклад о ситуации. Часть зданий, входящих в ансамбль бывшего завода, признана региональными памятниками.

Отметим, что Бастрыкин заинтересовался темой сохранения исторического наследия Петербурга нынешним летом. Тогда, в частности, было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников КГИОП.