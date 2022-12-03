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Новости 12:01

Бастрыкин отреагировал на сообщения о готовящемся сносе Кожевенного завода в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин отреагировал на сообщения о готовящемся сносе Кожевенного завода в Петербурге

Распространенная петербургскими градозащитниками информация о возможном готовящемся сносе корпусов Кожевенного завода на Васильевском острове дошла до сведения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Информационный центр СК".

Глава ведомства запросил у и.о. главы регионального управления СК Марины Парастаевой проверку появившейся информации о возможном сносе исторических корпусов и подробный доклад о ситуации. Часть зданий, входящих в ансамбль бывшего завода, признана региональными памятниками.

Отметим, что Бастрыкин заинтересовался темой сохранения исторического наследия Петербурга нынешним летом. Тогда, в частности, было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников КГИОП.


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