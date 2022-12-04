Беглов выразил соболезнования в связи со смертью писателя Ильи Штемлера

Петербургский градоначальник Александр Беглов высказался по поводу кончины литератора Ильи Штемлера. Слова соболезнования губернатора родным и близким прозаика приводит пресс-служба Смольного.

"В своих книгах Илья Петрович показывал настоящую жизнь людей разных профессий, о которых знал не понаслышке. Как и его герои, он работал таксистом и проводником, сотрудником архива и администратором большого универмага", - напомнил Беглов.

Губернатор отметил, что Штемлер, по его мнению, являлся "ленинградцем-петербуржцем не по рождению – по жизни". Вплоть до своих последних дней жизни, подытожил Беглов, литератор оставался верным "российской литературе".

О кончине писателя Ильи Штемлера стало известно днём ранее, 3 декабря. Прозаик умер в возрасте 89 лет из-за последствий тяжело перенесённой коронавирусной инфекции.

В начале десятых годов Штемлер взаимодействовал с городской администрацией, пытаясь решить судьбу магазина "Книжная лавка писателей" на Невском проспекте.