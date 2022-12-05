Думский комитет одобрил поправку о запрете взыскания долгов с участников спецоперации

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании 5 декабря одобрил к рассмотрению во втором чтении законопроект о приостановке судебных и иных производств в отношении участников спецоперации на Украине, сообщило ТАСС.

Информагентство процитировало текст поправки, согласно которому банки и иные кредитные организаторы обязаны приостанавливать взыскание средств по исполнительным документам со дня поступления соответствующей заявки от заемщика. Исключение сделано лишь для требований по алиментным обязательствам и по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Также поправка предполагает приостановку исполнения требований о взыскании средств организациями, выплачивающими должнику зарплату, стипендию или пенсию. Исключения делаются, опять же, для производств по истребованию долгов по алиментам и по выплатам в связи с возмещением вреда по утрате кормильца.

Законопроект о приостановке исполнительных производств в отношении участников СВО поступил на рассмотрение Госдумы 28 октября. Один из соавторов документа, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, объяснял актуальность инициативы тем, что существующее законодательство "не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они не окажутся в зоне боевых действий". В конце ноября проект преодолел первое чтение в нижней палате парламента.