"Фонтанка": Ультраконсервативного активиста Булатова арестовали на десять суток

Известный своей борьбой за чувства верующих и неприязнью к ЛГБТ-сообществу петербуржец Тимур Булатов получил административный арест, пишет "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. На прошлой неделе он стал участником автомобильной аварии, в результате которой выяснилось, что Булатов находился за рулем без прав. Ему присудили десять суток спецприемника.

Предположительно, в момент ДТП на проспекте Просвещения активист находился в нетрезвом состоянии. Авария попала на видеозапись: Булатов на ней управляет автомобилем марки Dodge, на который нанесена Z-символика.

Арестант известен срывами мероприятий с участием представителей ЛГБТ-сообщества. Кроме того, он неоднократно замечен за подачей заявлений в правоохранительные органы на тех, кто, по его мнению, оскорбляет религиозные чувства.