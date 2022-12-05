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Новости 12:37

"Фонтанка": Ультраконсервативного активиста Булатова арестовали на десять суток

фото ЗакС политика "Фонтанка": Ультраконсервативного активиста Булатова арестовали на десять суток

Известный своей борьбой за чувства верующих и неприязнью к ЛГБТ-сообществу петербуржец Тимур Булатов получил административный арест, пишет "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. На прошлой неделе он стал участником автомобильной аварии, в результате которой выяснилось, что Булатов находился за рулем без прав. Ему присудили десять суток спецприемника.

Предположительно, в момент ДТП на проспекте Просвещения активист находился в нетрезвом состоянии. Авария попала на видеозапись: Булатов на ней управляет автомобилем марки Dodge, на который нанесена Z-символика.

Арестант известен срывами мероприятий с участием представителей ЛГБТ-сообщества. Кроме того, он неоднократно замечен за подачей заявлений в правоохранительные органы на тех, кто, по его мнению, оскорбляет религиозные чувства.


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