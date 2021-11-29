"Борец" с ЛГБТ Булатов заявил, что это он донёс на оголившихся у Спаса на Крови подростков

Известный своей нетерпимостью к лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией активист Тимур Булатов заверил Znak.com, что именно он написал заявление на тинейджеров, опубликовавших в соцсетях фото с обнажёнными на фоне Спаса на Крови гениталиями.

При этом ранее в петербургском управлении МВД заявили, что снимок обнаружили сами силовики в ходе мониторинга интернет-пространства.

Юноши 15 и 17 лет заинтересовали полицию в конце ноября: правоохранители обнаружили в соцсетях фотографию, на которой они демонстрируют на камеру свои интимные места. Карточку они впоследствии удалили, однако это не помешало силовикам выйти на них. Борцы с преступностью заподозрили молодых людей в оскорблении чувств верующих.

Добавим, "гееборец" Булатов систематически пишет в полицию заявления на гражданских активистов и мероприятия, которые они организуют: не так давно он направил правоохранителей на выставку-аукцион, проходившую в "Рёбрах Евы". Позднее по его указке силовики пришли в бар "Фогель", сорвав тем самым вечер писем в поддержку политзаключённых. Самого Булатова не так давно оштрафовали за оскорбление ЛГБТ-активистки.