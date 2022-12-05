КГИОП может расширить охранную зону "Красного треугольника"

До конца 2022 года рабочая группа совета по сохранению культурного наследия при КГИОП должна рассмотреть историко-культурную экспертизу с подтверждением оснований для включения корпусов завода "Красный треугольник" в перечень региональных исторических памятников, сообщило ТАСС.

По итогам изучения документа охранная зона на территории комплекса может увеличиться. Речь идет о зданиях, которые не были включены в 2011 году в перечень переданных городу из федеральной собственности, передает агентство со ссылкой на сообщение КГИОП.

Как рассказал ТАСС глава комитета Сергей Макаров, после утверждения результатов экспертизы начнутся проектные работы под руководством главного инвестора. "На территории "Красного треугольника" слишком много собственников. Но я уверен, что собственники и инвестор смогут договориться, иначе это все будет пребывать в таком состоянии очень долго", — высказался председатель КГИОП.

В конце сентября появилась информация о том, что "Красный треугольник" может получить статус памятника регионального значения. Спустя месяц губернатор Александр Беглов заявил о необходимости ускорить работу по включению комплекса в инвестиционный оборот.