Беглов поручил ускорить работу по внесению "Красного треугольника" в реестр региональных памятников

Губернатор Александр Беглов призвал усилить работу по сохранению объектов культурного наследия, следует из сообщения пресс-службы главы города от 21 октября. Соответствующие слова прозвучали по итогам встречи градоначальника с представителями президиума совета Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

В частности, Беглов поручил комитету по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) до конца 2022 года рассмотреть вопрос включения комплекса бывшей фабрики "Красный треугольник" на Обводном канале в перечень памятников регионального значения. Эксперты выразили обеспокоенность состоянием комплекса, и в первую очередь — лицевого корпуса, в котором вандалы срезали металлические конструкции.

"Необходимо ускорить работу по вовлечению комплекса зданий бывшей мануфактуры "Треугольник" в инвестиционный оборот. Концепцию, которую разрабатывает инвестор, нужно будет обсудить профессиональным сообществом", — приводит слова губернатора пресс-служба.

Кроме того, представители ВООПИиК выразили озабоченность судьбой дома А. П. Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова, который в этом году был отдан в аренду по программе "Рубль за метр". В ответ Беглов поручил КГИОП и комитету имущественных отношений (КИО) обсудить с инвестором вопрос проведения противоаварийных работ в здании.

Еще один вопрос касался особняка Брусницыных на Кожевенной линии Васильевского острова, переданного в 2016 году Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры по СЗФО. "В здании отсутствует электричество и отопление, протекает кровля, ценные интерьеры разрушаются. Агентство не принимает мер по обеспечению сохранности памятника, также неизвестны планы по его дальнейшему использованию", — перечислили проблемы в Смольном. Беглов отдал распоряжение КИО "проработать вопрос имущественно-правового статуса объекта для принятия решения о его дальнейшем использовании для нужд жителей города".

Информация о том, что "Красный треугольник" может попасть в список региональных памятников, появилась в конце сентября. До этого вице-губернатор Кирилл Поляков сообщал о том, что на территории комплекса может появиться общественно-деловое пространство.