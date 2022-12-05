Ленобласть получила свыше 200 тысяч насадок для назальной вакцины

В общей сложности 202 400 распылителей для назального введения вакцины "Спутник V" поступило в Ленинградскую область, следует из сообщения пресс-службы администрации региона от 5 декабря. Ожидается, что в ближайшее время их распределят по районам для использования в прививочных пунктах.

Как отмечается, назальная вакцина действует аналогично той, что вводится внутримышечно. Она может применяться как для первичной, так и для повторной прививки.

На прошлой неделе Роспотребнадзор отчитался о росте заболеваемости ковидом в 44 регионах России, включая Петербург, Москву и Подмосковье. В один день с этим на сайте Смольного появилось постановление о признании утратившим силу решения о создании оперштаба по борьбе с ковидом.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"