Прокуратура Петербурга возбудила административное дело на Оксимирона* из-за песни "Ойда"

Петербургская прокуратура изучила песню рэпера Оксимирона* (Мирона Фёдорова*) "Ойда" и узрела в ней призывы к нарушению целостности России ( ч. 2 статьи 20.3.2 КоАП), передаёт ТАСС, ссылаясь на ответ надзорного ведомства Лиге безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Помимо призывов к нарушению территориальной целостности, прокуратура увидела в композиции лозунги, одобряющие этот процесс. Ранее Мизулина заявляла, что в песне "Ойда" предлагается отделить Петербург от остальной России.

Исковое заявление направлено в Октябрьский райсуд Северной столицы.

В октябре Замоскворецкий суд Москвы признал трек Оксимирона* "Последний звонок" экстремистским материалом, найдя в нём признаки оправдания терроризма.

*Минюст внёс Мирона Федорова (Oxxxymiron) в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента