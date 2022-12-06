ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:41

Врач-эпидемиолог рекомендовал петербуржцам носить маски во всех общественных местах

фото ЗакС политика Врач-эпидемиолог рекомендовал петербуржцам носить маски во всех общественных местах

Жителям Северной столицы следует носить медицинские маски во всех общественных местах, полагает врач-эпидемиолог Клинической больницы Св. Луки Василий Андреев, чьи наставления приводит "Петербургский дневник".

Медик указал на рост заболеваемости инфекционными болезнями — ОРВИ, гриппом и COVID-19. 

"Перекрёстные инфекции не будут друг друга побеждать. Они могут идти параллельно", — поделился Андреев.

По словам врача, пик эпидемии гриппа и ОРВИ должен наступить после Нового года, однако текущее распространение различных инфекций вызывает беспокойство.

"Маски носить однозначно: и в медучреждениях, и в местах массового скопления людей", — резюмировал Андреев.

Ранее сообщалось об обнаружении "единичных случаев" свиного гриппа в Петербурге. При этом в региональном управлении Роспотребнадзора отрицали наличие смертельных исходов среди больных с лабораторно подтвержденными случаями гриппа. Во вторник, 6 декабря, стало известно, что свиной грипп добрался уже до 74 регионов РФ.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама