Врач-эпидемиолог рекомендовал петербуржцам носить маски во всех общественных местах

Жителям Северной столицы следует носить медицинские маски во всех общественных местах, полагает врач-эпидемиолог Клинической больницы Св. Луки Василий Андреев, чьи наставления приводит "Петербургский дневник".

Медик указал на рост заболеваемости инфекционными болезнями — ОРВИ, гриппом и COVID-19.

"Перекрёстные инфекции не будут друг друга побеждать. Они могут идти параллельно", — поделился Андреев.

По словам врача, пик эпидемии гриппа и ОРВИ должен наступить после Нового года, однако текущее распространение различных инфекций вызывает беспокойство.

"Маски носить однозначно: и в медучреждениях, и в местах массового скопления людей", — резюмировал Андреев.

Ранее сообщалось об обнаружении "единичных случаев" свиного гриппа в Петербурге. При этом в региональном управлении Роспотребнадзора отрицали наличие смертельных исходов среди больных с лабораторно подтвержденными случаями гриппа. Во вторник, 6 декабря, стало известно, что свиной грипп добрался уже до 74 регионов РФ.