Защита Ройзмана* обжаловала решение суда о выплате полиции за работу на митинге

Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* обжаловала решение местного Октябрьского райсуда, взыскавшего с политика и еще четверых горожан более 565 тысяч рублей в пользу ГУ МВД по Свердловской области за работу на митинге в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года, сообщил 6 декабря "Интерфакс".

Как рассказал агентству адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов, основанием для подачи апелляции в Свердловский областной суд послужило то, "что решение суда не отвечает требованиям закона". Юрист уточнил, что в деле отсутствуют документы, подтверждающие затраты полиции на горюче-смазочные материалы для транспорта, и потому он полагает незаконным взыскание денег за это.

Незаконным назвал Идамжапов и требование полиции компенсировать затраты на оплату труда сотрудников во время акции. "В деле отсутствуют доказательства наличия причинно-следственной связи между размещением поста и понесенными ГУ МВД по Свердловской области затратами", — заявил он и добавил, что такие затраты не подлежат взысканию с налогоплательщиков.

О взыскании более полумиллиона рублей с Ройзмана* и четырех других екатеринбуржцев стало известно 18 ноября. Идамжапов уже тогда охарактеризовал решение суда как незаконное и заявил о намерении его обжаловать. За прошедшее с того момента время сам Ройзман* попал в список иностранных агентов.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в реестр иноагентов