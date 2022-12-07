Учёного из Биробиджана задержали по подозрению в госизмене

ФСБ заподозрила учёного из Биробиджана Валерия Качина в государственной измене, ему предъявлено обвинение по соответствующей статье УК (ст. 275), передаёт ТАСС. Научного деятеля этапировали из ЕАО в Москву для проведения следственных мероприятий.

Перед доставлением Качина в столичный следственный изолятор "Лефортово" Биробиджанский райсуд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уже в Москве Лефортовский суд продлил арест учёного до 12 марта 2023 года.

"Материалы уголовного дела в отношении Качина имеют гриф "секретно", - уточнил собеседник ТАСС.

Валерию Качину 35 лет, он является выпускником Приамурского госуниверситета им. Шолом-Алейхема. До последнего времени работал в заповеднике "Бастак".

Отметим, что в последние месяцы участились случаи возбуждения уголовных дел в отношении учёных, в том числе по статье о государственной измене. Так, в июле, не пробыв и недели под следствием, умер тяжело больной физик Дмитрий Колкер. В августе тоже по статье о госизмене арестовали его коллегу из Новосибирска Александра Шиплюка.