Депутаты ЗакСа хотят выдавать гранты на развитие правосознания граждан

Депутаты Заксобрания Петербурга 7 декабря приняли проект закона о грантах на создание и размещение социальной рекламы. Сейчас средства на это выдают юридическим лицам, парламентарии же хотят давать деньги только социально ориентированным НКО.

Также депутаты прописывают возможность выдавать гранты на развитие правовой грамотности и правосознания граждан. Это будет способствовать "формированию высокого уровня правовой культуры населения, традиций уважения к закону и правопорядку, добропорядочности как преобладающей модели социального поведения, преодолению правового нигилизма в обществе", уверены авторы документа. Его подготовили Юрий Авдеев, Денис Четырбок, Александр Новиков и Марина Шишкина. Четырбок рассказал, что на профильной комиссии ЗакСа по образованию идею поддержали.

Одно из условий получения гранта — регистрация организации в Петербурге. Депутат от КПРФ Александр Рассудов поинтересовался, как от местоположения компании зависит качество социальной рекламы. Четырбок пояснил, что это требование федерального законодательства.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский заявил, что к росту правового нигилизма ведет то, что людей задерживают на митингах, штрафуют за записи в интернете и сносят исторические здания. Спикер ЗакСа Александр Бельский прервал выступление депутата и отметил, что это не относится к социальной рекламе, но "яблочник" продолжил своё выступление. Добропорядочные граждане пытаются реализовать свои права на альтернативную гражданскую службу, но им это не удается, добавил Вишневский.

- Добропорядочные граждане хотели бы уважать закон, но как призвать их уважать законы, которые уничтожают их право на свободу собраний? - заявил депутат.

Вишневский напомнил, что недавно на федеральном уровне был принят закон о запрете проведения митингов в ряде публичных мест. По его мнению, надо менять такие законы, а не расклеивать плакаты, которые призывают такие документы уважать.

София Саттарова