Депутаты хотят наградить своих помощников и консультантов почетными знаками

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 7 декабря одобрили в первом чтении документ о награждении почетными знаками "За безупречную службу Санкт-Петербургу" в 2022 году. Среди претендентов на награду помощница депутата Николая Бондаренко Светлана Иванова и главная помощница депутата Дениса Четырбока Ольга Николаева.

Также вручить почетный знак планируют главному консультанту председателя комиссии по вопросам правопорядка и законности ЗакСа Константина Чебыкина Татьяне Левиной, главному консультанту председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды парламента Александра Ходоска Тамаре Петровой и главному консультанту председателя бюджетно-финансового комитета Михаила Барышникова Ольге Лапшиной. Получить награду должны еще несколько сотрудников аппарата ЗакСа и пять чиновников из администрации города.

Помимо этого, депутаты в первом чтении одобрили награждение почетным знаком "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" председателя юридического комитета администрации города Екатерины Аксеновой. За решение проголосовало 46 парламентариев.

С предложением о награждении Аксеновой выступил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщил ранее депутат от "Единой России" Всеволод Беликов. В прошлом созыве ЗакСа председателя юркомитета администрации критиковали. Бывший тогда спикером парламента Вячеслав Макаров обвинил Аксенову в якобы "недостаточном воспитании" за то, что она не отвечает на звонки сотрудников ЗакСа. Макаров тогда заявил, что "схватил" бы и "притащил" чиновницу к депутатам на месте представителя губернатора в парламенте.

София Саттарова