Суд обязал прекратить деятельность бара в жилом доме на улице Рубинштейна

Прокуратура Центрального района Петербурга через суд добилась прекращения деятельности увеселительного заведения в доме 1/43 по улице Рубинштейна, находящемся на углу с Невским проспектом. Об этом сообщается на сайте ведомства. Бар функционировал непосредственно в жилых помещениях, которые ради этого претерпели незаконную перепланировку.

На время рассмотрения дела Смольнинский районный суд принял обеспечительные меры и запретил правообладателю жилых помещений в доме использовать их не по назначению. Требования прокуратуры в итоге полностью удовлетворили.

Возможно, речь идет о баре "Коммуналочка", вход в который осуществлялся через подъезд, что регулярно приводило к конфликтам с жильцами.

Отметим, что прошлой зимой бары на улице Рубинштейна стали основными местами сопротивления обязательной QR-сертификации заведений и коронавирусным ограничениям. В конечном счете борьба под руководством ресторатора Александра Коновалова привела к уголовному делу: сам он с начала года содержится в следственном изоляторе.