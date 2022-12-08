Из-за гриппа и коронавируса на "удаленку" перешли полсотни петербургских классов

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Петербурге вынудила перейти на дистанционный формат обучения 49 классов, пишет издание 78.ru со ссылкой на комитет по образованию. Руководство школ само вправе принимать решение об "удаленке" или закрытии учреждения, если занятия не посещает более 20% учащихся.

Примечательно, что полтора месяца назад в дистанционном формате на весь Петербург занимался только один класс.

В среду 7 декабря в городе на 12,2% увеличили число коек для пациентов с пневмониями и коронавирусом: заболеваемость ежедневно растет в течение последних двух недель.

Кроме того, накануне главный санитарный врач Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1" сообщила, что в этом году в страну пришел опасный вид гриппа, нередко приносящий летальный исход людям с ослабленным иммунитетом.