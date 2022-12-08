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Новости 17:13

Неформальный саммит СНГ состоится в Петербурге в конце года, сообщили в Кремле

фото ЗакС политика Неформальный саммит СНГ состоится в Петербурге в конце года, сообщили в Кремле

Неформальный саммит стран СНГ состоится в Петербурге в конце текущего декабря, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.

"Пожалуй, самое главное мероприятие — неформальная встреча лидеров СНГ", — привело информагентство слова чиновника. Он уточнил, что саммит состоится "по сложившейся традиции".

В середине октября Путин позвал лидеров стран СНГ на неформальную встречу в Петербург, заодно выразив им благодарность за поддержку инициативы о наделении города статусом культурной столицы в 2023 году. В конце ноября факт подготовки встречи признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он затруднился назвать сроки проведения саммита.


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